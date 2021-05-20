شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مسام يعلن نزع أكثر من 3 آلاف لغم من مخلفات الحوثيين في عدن والجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 مايو 2021

الخليج 365 ـ متابعات

أعلن المشروع السعودي لنزع الألغام "مسام"، عن نزع كمية جديدة من مخلفات ما زرعتها مليشيا الحوثي بلغت 3.154 لغماً خلال الأسبوع الثاني من شهر مايو الجاري.



وقال المركز الإعلامي لـ"مسام": إن فرقه الهندسية نزعت 122 لغمًا مضادًا للأفراد، و2.720 لغمًا مضادًا للدبابات، و312 ذخيرة غير متفجرة من محافظتي عدن والجوف.

وأضاف، إنه تم نزع 82 لغمًا مضادًا للأفراد و1.813 لغمًا مضادًا للدبابات و210 ذخائر غير متفجرة في مدينة عدن.

فيما جرى نزع 40 لغمًا مضادا للأفراد و907 ألغام مضادة للدبابات و102 ذخيرة غير متفجرة في الجوف