إب.. تكدس القمامة في شوارع مدينة إب ومراكز المديريات (صور)

أفادت مصادر محلية، بتكدس القمامة والنفايات في شوارع وأحياء مدينة إب (وسط اليمن)، منذ ماقبل إجازة عيد الفطر المبارك، وسط تحذيرات من كارثة صحية في المحافظة الخاضعة لسيطرة الحوثيين.



وقالت المصادر لـ "يمن شباب نت"، إن شوارع وأحياء مركز محافظة إب، والمدن الثانوية، تغرق في القمامة، في ظل خلافات بين قيادات صندوق النظافة التابعة لمليشيا الحوثي على عوائد مالية.



وتداول ناشطون محليون، صوراً للنفايات في أجزاء واسعة من شوارع المدينة والمدن الثانوية، مستنكرين التخاذل الكبير من الجهات المعنية.



وحذّر ناشطون من كارثة صحية وانتشار للحُميات والكوليرا في ظل تكدس القمامة بالتزامن مع الأمطار الموسمية.



