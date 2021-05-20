شكرا لبحثكم عن خبر شاهد بالفيديو حقيقة وفاة ياسر اليماني والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصيب القيادي بحزب المؤتمر ياسر اليماني بجلطة دخل على اثرها المستسفى. وطمئن اليماني متابعيه بتسجيل مرئي موكدا بأن صحته تتحسن. وكان ناشطون تداولوا في منشورات عن وفاة اليماني قبل أن يظهر بتسجيل يطمئن الجميع عن صحته.

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