شكرا لبحثكم عن خبر فرحان : المبادرة السعودية متعثرة حالياً بسبب رفض الحوثيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أكد وزير خارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أن مبادرة بلاده بشأن إيقاف الحرب في اليمن " متعثرة حالياً بسبب رفض الحوثيين".

وقال "الكرة الآن في ملعب الحوثي"، وأعرب عن أمله أن يقدم الحوثيون مصلحة اليمن على مصلحة الأطراف الإقليمية، مشدداً في السياق على التزام المملكة بحل سياسي للأزمة في اليمن.

وأكدت السعودية، أنه لا استقرار بدون معالجة قلق دول المنطقة من تصرفات إيران، فيما اختتمت الجولة الرابعة من المحادثات النووية الإيرانية في فيينا، أمس، فيما لم يتضح بعد ما إذا كانت القوى الدولية العظمى ستتوصل عما قريب إلى صيغة توافقية لإحياء الاتفاق الذي أبرم مع طهران سنة 2015، ثم انسحبت منه واشنطن في 2018.