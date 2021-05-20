شكرا لبحثكم عن خبر المهرة.. الأمن والبنك المركزي يبحثان جهود تنظيم عمل محلات الصرافة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قام نائب مدير عام الأمن والشرطة - مدير البحث الجنائي بمحافظة المهرة العقيد أحمد علي رعفيت ، اليوم الثلاثاء ، بزيارة إلى فرع البنك المركزي بالمحافظة لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالعمل المصرفي ضمن الجهود المبذولة للحد من عملية التلاعب بالعملة وتهريبها، بموجب توجيهات معالي الأستاذ محمد علي ياسر محافظ المحافظة.

وناقش العقيد رعفيت خلال لقائه بمدير عام فرع البنك المركزي الأستاذ جمعان عوض جمعان ضرورة وضع آلية لضبط عمل محلات الصرافات وألزام الصرافين بالقرارات الصادرة من البنك منعاً للتلاعب بالعملة ، كما وقف اللقاء أمام ظاهرة فتح محلات الصرافة المستمرة بصورة متسارعة في المحافظة وطبيعة المخاطر المترتبة وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي والمعيشي للوطن والمواطن.

من جانبه تطرق مدير فرع البنك المركزي لجملة من المشكلات؛ منها عدم التزام الصرافين بقرارات البنك وكذا الاستمرار في فتح العديد من الصرافات بصورة مختلفة للقانون ودون تراخيص.

فيما أكد نائب مدير الأمن على ضرورة التعاون والتنسيق بين الأمن والبنك المركزي والنيابة العامة وتفعيل دورها في ضبط هذه المخالفات وأتخاذ الإجراءات القانونية على المخالفين وإغلاق الصرافات المخالفة وإحالتها لجهات الاختصاص للمحاسبة.

وتأتي هذه الزيارة استمرارا للجهود التي تبذلها إدارة الأمن والبحث الجنائي بالتنسيق والتعاون مع النيابة العامة بالمحافظة لمكافحة الجريمة بجميع أنواعها ومنها تهريب العملة وعمليات غسيل الأموال وبمتابعة وحرص من قبل معالي الأستاذ محمد علي ياسر الذي يولي الجانب الأمني والعسكري اهتماما كبيرا.