شكرا لبحثكم عن خبر شبوة.. ضباط وأفراد في اللواء 19مشاة يشكون عدم تسليم مرتباتهم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن تايم / خاص.

شكا ضباط وجنود في اللواء 19مشاة بمحافظة شبوة، من عدم تسليم قيادة اللواء لمرتباتهم، التي سبق وجه وزير الدفاع بصرفها في أواخر شهر رمضان.

وقالوا في شكواهم، أن قائد اللواء رفض تسليم مرتباتهم، بحجة أنهم لم تستلم المرتبات نتيجة خصميات أقدمت عليها قيادة المنطقة الثالثة، ولكن تبين لهم ان عدد من الضباط والجنود المقربين تم تسليمهم مرتباتهم دون اي خصومات.

وتمنوا أن تصل رسالتهم إلى قيادة وزارة الدفاع، وهيئة الأركان العامة، والزام قيادة اللواء بتسليم مرتباتهم.

نص الشكوى...

معالي الاخ وزير الدفاع

الاخ رئيس هيئة الاركان العامة. المحترمون

بعد التحية

الموضوع: قيادة اللواء 19 مشاة محور بيحان

اشارة إلى اعلاه نحيطكم علما أن قايداللواء 19مشاة العميدالركن علي صالح الكليبي يرفض تسليم مرتباتنا التي سعدنا بها كثيرا عندما علمنا باعتماد معاليكم راتب شهر في العشر الاواخر في رمضان قبل مناسبة عيد الفطر المبارك ولكن بكل أسف حتى اليوم وقيادة اللواء ترفض تسليم مرتبات بعض ظباط وافراد اللواء بحجة أن مالية قيادة المنطقة الثالثة قد خصموا معظم رواتب قوت اللواء وحسب مايقول قايد اللواء أنه لم يستلم ولا مرافقية أي رواتب بسبب الخصم، ولكننا وجدنا بعض الاشخاص المقربين قد تم تسليمهم مرتباتهم دون أي خصومات.

نحن لسنا السبب الذي يجعل جميع ابار المياة الارتوازية مالحة التي قام الاخ القايد بحفرها وغير صالحة للزراعة حتى ينتقم مننا ويحرم اولادنا من بعض لوازم عيد الفطر المبارك، وهذا راتب تكفلة به وزارة الدفاع لجميع منتسبيها دون استثناء، فعسء ان تصلكم شكوانا هذه والزام الكليبي بتسليم مرتباتنا.

ونسال الله لكم التوفيق ومن نصر الي نصر بإذن الله

وتقبلوا خالص الشكر والتقدير