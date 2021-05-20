شكرا لبحثكم عن خبر مليشيات الحوثي تدفع بتعزيزات عسكرية تجاه أبين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال المركز الإعلامي لجبهة ثره، الواقعة بين محافظتي أبين الجنوبية والبيضاء الشمالية : أنه وتزامناً مع الإشتباكات التي أرتفعت وتيرتها في الآونة الأخيرة بين أبطال المقاومة الجنوبية من جهة وبين المليشيات الحوثية من جهة أخرى والتي لازالت إلى وقت كتابة الخبر وتبادل إطلاق النار بين حين وآخر، تسعى المليشيات إلى أحداث نوع من البروفات لأجل تحقيق انتصارات وهمية، وذلك عبر الدفع بتعزيزات قوامها كتبية.

وأكد ركن عمليات جبهة ثره القائد سالم الحدي، وجود تعزيزات حوثية، وقال: "تحصلنا على معلومات إستخبارتية من مصادر خاصة تفيد بأن المليشيات الحوثية عززت بكتيبة من أفرادها إلى عناصرها المتواجدة في مناطق مكيراس وبركان وثره فيما أوضحت المصار ذاتها ان الكتيبة تتبع لواء أبو شدّاد المتواجد في محافظة ذمار المحاذية لمحافظة البيضاء".

وأشار المركز : أن المليشيات الحوثية قد تكبدت هزائم وخسائر فادحة في الأرواح والعتاد عقب تلقيها ضربات موجعة على أيدي أبطال المقاومة الجنوبية في ثره.