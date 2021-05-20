شكرا لبحثكم عن خبر المبادرة السعودية محطة انطلاق للمبعوث الجديد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال وكيل وزارة الإعلام, صالح الحميدي, ان المبادرة السعودية ستكون هي محطة انطلاق للمبعوث الجديد لكن عليه ان يأخذ بالحيطة والحذر ويكون مسلح بضغوطات حقيقية تمارس ضد المليشيات.

وأضاف في حديثه لبرنامج "خط احمر" على قناة "الغد المشرق".."المليشيات الحوثية أكدت أن المبادرة السعودية خدمتها لكنها رأت الرفض أفضل وسيلة لأنها مقدمة من المملكة العربية السعودية فلو تم عمل تعديل على المبادرة السعودية والضغط على المليشيات الحوثي سوف يتم التوصل إلى أول نقطة للحل في اليمن".

وأشار "في الهدنات السابقة لم تكن هناك مبادرة حقيقية ببنودها وشروطها ولائحتها وكل المبادرات السابقة هي عبارة عن مشاريع وروى لكن المملكة قدمت مبادرة متكاملة والمجتمع الدولي بشكل عام أيدها".