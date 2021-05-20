شكرا لبحثكم عن خبر قيادات عسكرية تتفقد القوات المسلحة الجنوبية في حدود يافع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تفقد أركان ألوية الدعم والاسناد قائد اللواء الثالث دعم وإسناد العميد نبيل المشوشي صباح اليوم المواقع القتالية في حدود يافع .

وخلال الزيارة التفقدية للجنود المقاتلين المرابطين في النقاط الأمنية والمواقع القتالية كان في الاستقبال عدد من القيادات الأمنية والعسكرية للحزام الأمني في يافع وعلى رأسهم العقيد حسين الصلاحي .

وهنأ العميد المشوشي القيادات الأمنية والعسكرية وكافة الجنود بعيد الفطر المبارك، ناقلاً التحية للجنود الابطال صانعي الأمن والسلامة للمواطنين وحيا المقاتلين متصدي المليشيات الحوثية على الحدو، ناقلاً لهم تهاني وتبريكات وتحيات القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية الرئيس اللواء عيدروس الزبيدي وقائد ألوية الدعم والاسناد العميد محسن الوالي، مشيداً بالادوار البطولية والفدائية التي يحرزونها من أجل الجنوب .

وحث المشوشي الجنود على اليقضة والتماسك الجنوبي في هذه المرحلة الحساسة التي هي بحاجة للابطال ، مؤكداً على أن القيادات العسكرية والسياسية هي في مقدمتهم للدفاع عن الجنوب حتى النصر الكامل.

وكانت القيادات الأمنية والعسكرية في قطاع يافع محافظة لحج قد رحبت وشكرت قيادة الدعم والاسناد ممثلة بزيارة وتفقدية الأركان لهم ، مشيرين ان الزيارة قد زادت من نسبة المعنويات لدى الجنود والمقاتلين ، مؤكدين على حفظ الأمن في تلك المناطق ومقاتلة مليشيات الحوثي في المناطق الحدودية .

رافق العميد نبيل المشوشي في الزيارة التفقدية ، العميد نصر عاطف اليافعي قائد اللواء الأول دعم وإسناد وعدد من قيادات الكتائب في لوائي الأول والثالث دعم وإسناد.