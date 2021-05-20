الصحة اليمنية: الحوثيون يهددون حياة المواطنين في مناطقهم بعد رفض استلام لقاح كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 مايو 2021

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حمّلت وزارة الصحة اليمنية، الأربعاء، مليشيات الحوثيين، مسؤولية تهديد حياة المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، من خلال رفضها استلام لقاح فيروس كورونا.



وقال وكيل وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية، الدكتور علي الوليدي، خلال مشاركته في اجتماع افتراضي لوزراء الصحة بالشرق الأوسط، لاستعراض تجارب البلدان، برعاية من منظمة الصحة العالمية، إن الحرب التي تشهدها البلاد ”بسبب ميليشيا الحوثي أدت إلى مزيد من عدم الاستقرار وانعدام الأمن والنزوح وهجرة السكان وتفشي الأمراض والأوبئة إلى جانب تضرر النظام الصحي مما أدى إلى زيادة صعوبة التدخل“.

وأكد أن مليشيات الحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء، رفضت استلام لقاح فيروس كورونا، وهو ما يهدد حياة المواطنين في مناطق سيطرتها.