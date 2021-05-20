مأرب.. الدفاع المدني يخمد الحريق الذي نشب في حوش لمقطورات الغاز

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت الشركة اليمنية للغاز، تمكن الدفاع المدني من إخماد الحريق الذي نشب يوم الأربعاء في حوش لمقطورات الغاز بمنطقة العرقين بمديرية الوادي في محافظة مأرب (شمال شرقي اليمن).



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر مسؤول في الشركة اليمنية للغاز قوله، إن "الحريق سببه إطلاق نار من قبل مسلحين في منطقة العرقين بجوار حوش الصبيحي الذي يضم عددا من مقطورات الغاز".



وأوضح المصدر، أن الحريق أسفر عن انفجار عدة مقطورات وحدوث أضرار كبيرة يجري تقييمها، مشيرا إلى أن فرق الدفاع المدني سارعت وتمكنت من إخماد النيران والسيطرة على الحريق.



وكانت مصادر عسكرية أفادت في وقت سابق، باندلاع اشتباكات بين قوات الجيش وعناصر تخريبية كانت تستعد لعمل قطاع على الخط الدولي، ما أدى إلى اندلاع حريق في مقطورات للغاز.

