شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الدفاع المدني يخمد حريق نشب في حوش لمقطورات الغاز بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

تمكنت فرق الدفاع المدني، من إخماد الحريق الذي نشب اليوم الأربعاء في حوش لمقطورات الغاز بمنطقة العرقين بمديرية الوادي في محافظة مأرب .



وأوضح مصدر مسؤول في الشركة اليمنية للغاز، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن حريق سببه إطلاق نار من قبل مسلحين في منطقة العرقين بجوار حوش الصبيحي الذي يضم عددا من مقطورات الغاز .. مشيراً إلى أن الحريق اسفر عن إنفجار عدة مقطورات وحدوث أضرار كبيرة يجري تقييمها.

واعرب المصدر عن شكره لفرق الدفاع المدني التي سارعت لإخماد النيران والسيطرة على الحريق.