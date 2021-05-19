بمناسبة عيد الوحدة.. الخدمة المدنية: الأحد القادم إجازة رسمية 

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، يوم الأحد القادم، إجازة رسمية لجميع موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط بمناسبة العيد الوطني الـ (31) للجمهورية اليمنية ٢٢ مايو.

وبحسب وكالة سبأ، فقد ذكرت الوزارة، أنه "استناداً إلى نص المادة (3) من القانون رقم (2) لسنة 2000م بشأن الإجازات والعطلات الرسمية فإن ذكرى 22 مايو إجازة رسمية وكونه يصادف يوم اجازة فإنه يعوض باليوم التالي الأحد 23 مايو 2021م".

وعبرت الوزارة بهذه المناسبة عن أسمى ايات التهاني والتبريكات للقيادة السياسية وكافة ابناء الشعب اليمني.

ويأتي الاحتفال بعيد الوحدة في ظل تزايد الدعوات الانفصالية والعودة بالبلاد إلى ما قبل عام 1990، بدعم وتمويل من بعض دول التحالف وعلى رأسها الإمارات، التي تموّل مليشيا الانتقالي، التي تسيطر على العاصمة عدن.