شكرا لبحثكم عن خبر " أرضية مشتركة " تستكمل دوراتها وورشها في لحج ضمن برنامج تعزيز صوت المرأة في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

لحج / انوار العبدلي

استكملت منظمة البحث عن أرضية مشتركة دوراتها وورشها التدريبية التي تنضوي ضمن برنامج تعزيز صوت المرأة في اليمن والذي يأتي بتمويل من الاتحاد الاوروبي .

حيث نفذت صباح اليوم الاربعاء في مدينة الحوطة الدورة التدريبية تحت عنوان " تدريب الجمعيات النسوية على حساسية النزاع بمحافظة لحج بمشاركة عدد من الجمعيات المدني المحلية بالمحافظة

هذا وسيتلقى المشاركون في الدورة والتي ستستمر لمدة يومين متتاليين مفاهيم حساسية النزاع ونهجه وكيفية العمل في بيئة النزاع كما سيتعرف المشاركون على أهداف حساسية النزاع للمنظمات وأهمية استخدام حساسية النزاع في تنفيذ المشاريع كذلك التعرف على نوع المنظمات ومختلف قطاعاتها التي تعمل بهذا المجال .

هذا وفي وقت سابق نفذت منظمة البحث عن أرضية مشتركة ضمن برنامج تعزيز صوت المرأة في اليمن عدة ورش تدريبية حملت عناوين مختلفة منها دورة في تدريب الجمعيات النسوية على بناء السلام والتدريب على تحليل النزاعات وحلها في لحج ، ودورة في الحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي ، ودورة في الأمور المالية والتدقيق ودورة في الرقابة والتقييم ومبدأ عدم إلحاق الضرر .

ويهدف برنامج تعزيز صوت المرأة في اليمن الذي تنفذه أرضية مشتركة إلى رفع قدرات منظمات المجتمع المدني التي تقودها النساء كما يهدف المشروع لتعزيز المشاركة لتخفيف معدل قبول العنف المبني على النوع الاجتماعي .

نشير إلى أن البرنامج يستهدف ثلاث محافظات وهم " لحج - واب - وحضرموت " وسيستمر لمدة ثلاث اعوام ٢٠٢٠-٢٠٢٢ م .