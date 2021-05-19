رئيس مجلس الشورى يثمن مواقف رئيس البرلمان العربي الداعمة لليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

ثمن رئيس مجلس الشورى، الدكتور، أحمد عبيد بن دغر، مواقف رئيس البرلمان العربي، عادل العسومي، الداعمة لليمن وقضيته العادلة، وجهوده المستمرة لاستعادة اليمن مكانتها في البرلمان الدولي .



وأشار في برقية شكر بعثها إلى العسومي، وفقا وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى هذه الجهود نتج عنها اعلان اللجنة التنفيذية بالاتحاد البرلماني الدولي في اجتماعها اليوم الأربعاء الموافق 19 مايو 2021م، الاعتراف بمجلس النواب بالجمهورية اليمنية كممثل شرعي للشعب اليمني داخل الاتحاد .. مؤكداً أن هذا الإنجاز غير المسبوق هو تتويج لتلك الجهود وتأكيد على نهج قيادة البرلمان العربي للدفاع عن القضايا العربية داخل الاتحاد البرلماني الدولي وغيره من المحافل .

وأضاف "أن ما تحقق يعكس إيمان معاليكم الراسخ بعدالة القضية اليمنية ودفاعكم عنها في كل المحافل، حتى يتم عودة الحق اليمني بانتصار شرعيته وإنهاء إنقلاب المليشيا الحوثية الارهابية، واستعادة مؤسسات الدولة اليمنية الشرعية، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في إقامة دولته الاتحادية بقيادته الشرعية على كامل الأرض اليمنية" .. لافتاً إلى أن هذا الإنجاز هو خدمة جليلة لليمن ومحل تقدير المؤسسة البرلمانية في اليمن (مجلسي النواب والشورى) والشعب اليمني وحكومته .