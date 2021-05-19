مدير شرطة تعز يطلع على سير الأداء الأمني في المديريات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

تفقد مدير عام شرطة محافظة تعز العميد منصور الأكحلي اليوم عدداً من إدارات شرطة المديريات غرب وجنوب المدينة للإطلاع على الجاهزية والإنضباط الأمني والوظيفي ومناقشة الوضع الأمني في المديريات.



وخلال الزيارة التقى العميد منصور الأكحلي بمدراء شرطة مديريات المسراخ و المعافر و المواسط و الشمايتين مشيدا بمستوى الإنضباط والتواجد كما استمع منهم لشرح مفصل حول الإجراءات المتخذة حيال القضايا الجنائية ومدى تطبيق الخطة الأمنية التي أقرتها شرطة المحافظة للعام الحالي وماتم إنجازه خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك والتطرق لأهم المعوقات والصعوبات التي واجهت نجاح العمل ووضع المعالجات لها .

وأكد العميد الأكحلي على ضرورة تلافي جوانب القصور والتعامل بجدية وحزم أمام الإشكالات والمعوقات، منوها إلى أهمية الإلتزام بأداء الواجبات والمهام وفقا للخطط، وبما يسهم في تعزيز دور الأمن وتنفيذ المهام والواجبات الأمنية.