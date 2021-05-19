مجلس سبأ يسير قافلة عيدية لدعم الجيش الوطني في جبهات مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

سيّر مجلس سبأ، اليوم، القافلة العيدية الثانية، لدعم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المرابطين في جبهات محافظة مأرب الجنوبية والغربية.



وأشاد وكيل محافظة مأرب عبدالله الباكري، بهذه المبادرة المجتمعية لمختلف الاطياف لمساندة أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في معركة تطهير اليمن من مليشيا الحوثي الانقلابية التابعة لإيران.

من جانبه ثمن قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء منصور ثوابه، الدور الذي يقوم به مجلس سبأ وقبائل محافظة مأرب، في دعم وإسناد الجيش الوطني وتسيير القوافل المتنوعة لدعم صمود الأبطال المرابطين في ميادين البطولة والشرف، وتأكيد وقوف كافة المكونات السياسية والشعبية إلی جانب الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في هذه المعركة المصيرية.

فيا أوضح رئيس اللجنة التحضيرية لمجلس سبأ عبدالهادي العصار، أن هذه القافلة تأتي في إطار الاستجابة لدعوة السلطة المحلية للتعبئة والإسناد في مواجهة مليشيا التمرد والانقلاب الحوثية التابعة لإيران.