70 % نسبة الانضباط الوظيفي في محافظة مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

بلغت نسبة الانضباط الوظيفي في المكاتب التنفيذية والمؤسسات والقطاعات الخدمية بمحافظة مأرب اليوم 70 % في ثاني أيام الدوام الرسمي عقب إجازة عيد الفطر.



واكد مدير مكتب الخدمة المدنية والتأمينات سعود اليوسفي ان فرق مكتب الخدمة مستمرة في عملها الميداني للرقابة على مستوى الانضباط الوظيفي والاطلاع على مدى التزام الموظفين بالحضور والدوام الرسمي في جميع المكاتب والمؤسسات الحكومية في المحافظة.

مؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق موظفي القطاع الحكومي المخالفين والمتهاونين بالدوام الرسمي بموجب حافظة الدوام اليومية المرفوعة من مكاتبهم ومؤسساتهم.