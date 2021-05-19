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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البركاني يبعث برقية عزاء الى ابناء عبدالعزيز عبدالغني والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 مايو 2021
متابعات_ الخليج 365
بعث رئيس مجلس النواب سلطان البركاني برقية عزاء ومواساة الى أبناء الراحل رئيس مجلس الشورى الأسبق عبدالعزيز عبدالغني بوفاة والدتهم الفاضلة .
وفي البرقية التي بعثها لاولاد الفقيدة محمد وعمر ووليد عبدالعزيز عبدالغني، عبر رئيس البركاني عن خالص العزاء لهم وأفراد اسرتهم كافة بهذا المصاب .. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.