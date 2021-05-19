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البركاني يبعث برقية عزاء الى ابناء عبدالعزيز عبدالغني

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 مايو 2021

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بعث رئيس مجلس النواب سلطان البركاني برقية عزاء ومواساة الى أبناء الراحل رئيس مجلس الشورى الأسبق عبدالعزيز عبدالغني بوفاة والدتهم الفاضلة .

 

وفي البرقية التي بعثها لاولاد الفقيدة محمد وعمر ووليد عبدالعزيز عبدالغني، عبر رئيس البركاني عن خالص العزاء لهم وأفراد اسرتهم كافة بهذا المصاب .. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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