وزير الصحة يتفقد سير العمل في مستشفيي 26 سبتمبر و22 مايو بمديرية الجوبة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

تفقد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح اليوم، سير العمل في مستشفى 26 سبتمبر ومستشفى 22 مايو بمديرية الجوبة، واطلع على وضع المستشفيين واحتياجاتهما ومستوى الخدمات الطبية والعلاجية التي يقدمانها لأبناء المديرية والمديريات المجاورة.



ووضع الوزير حجر الأساس لإنشاء مصنع أوكسجين في مستشفى 22 مايو الريفي بهدف تأمين احتياج مركز العزل التابع للمستشفى بأسطوانات الأوكسجين بالإضافة إلى مساعي وزارة الصحة لتأهيل المستشفى ليصبح مستشفى حميات على مستوى المحافظة.

واستمع من مدير مستشفى 26 سبتمبر أمين مبروك ومدير مستشفى 22 مايو عبدالخالق الصيادي إلى شرح عن سير العمل في المستشفيين بالإضافة إلى مركز العزل الخاص بالحالات المصابة والمشتبه إصابتها بفيروس كورونا.

وتطرقا إلى الصعوبات والتحديات التي تواجهها إدارة المستشفيين وأبرز احتياجاتهما الضرورية لضمان استمرار تقديم خدماتهما.. مستعرضين الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى في الأقسام وفي مقدمتها أقسام الطوارئ والطوارئ التوليدية والعيادات الخارجية للنساء والأطفال مجانا.