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وكيل محافظة تعز يشدد على الانضباط الوظيفي في المكاتب التنفيذية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اطلع وكيل محافظة تعز عارف جامل اليوم ومعه مدير مكت الخدمة المدنية والتأمينات فضل الشيباني مستوى الانضباط الوظيفي في عدد من المكاتب التنفيذية عقب إجازة عيد الفطر.

كما اطلع على سير العمل والانضباط الوظيفي بمديريتي القاهرة والمظفر، ومدى التزام مدراء فروع المكاتب التنفيذية والخدمية والموظفين بالدوام.. مؤكدا أن السلطة المحلية لن تتهاون بحق المتغيبين والمستهترين بأداء واجبهم وستتخذ بحقهم الاجراءات القانونية.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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