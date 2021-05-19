نائب الرئيس يعزي في وفاة الشيخ ضيف الله عبداللاه السوادي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، برقية عزاء ومواساة إلى عضو مجلس النواب الشيخ حسين بن حسين السوادي، وإلى الشيخ عثمان محمد عبداللاه السوادي، عزاهما فيها بوفاة الشيخ ضيف الله عبداللاه حسين السوادي، الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء.



وأشار نائب الرئيس في البرقية، إلى مناقب الفقيد وأدواره الوطنية وإسهاماته الاجتماعية والخيرية وجهوده في إصلاح ذات البين.

وعبر نائب الرئيس عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد ومحبيه وكافة آل السوادي، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.