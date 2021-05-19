شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ميليشيا الحوثي ترفض استلام لقاح فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد وكيل وزارة الصحة العامة والسكان، الدكتور، علي الوليدي، أن رفض ميليشيا الحوثي الإنقلابية في صنعاء استلام لقاح فيروس كورونا، يهدد حياة المواطنين في مناطق سيطرتهم.



جاء ذلك خلال مشاركته اليوم في الاجتماع الافتراضي لوزراء الصحة لشرق المتوسط، الذي تبنته منظمة الصحة العالمية لاستعراض تجارب البلدان والتعاون والاستجابة حول مواجهة جائحة كورونا.

وقال الدكتور الوليدي، ان اليمن مثل معظم دول العالم، عانت وتعاني من تأثير جائحة كورونا وتأثيره السلبي الشديد على الوضع الصحي والاجتماعي والاقتصادي .. مشيراً إلى أن الحرب التي تشهدها البلاد بسبب ميليشيا الحوثي الإنقلابية أدت إلى مزيد من عدم الاستقرار وانعدام الأمن والنزوح وهجرة السكان وتفشي الأمراض والأوبئة إلى جانب تضرر النظام الصحي مما ادى إلى زيادة صعوبة التدخل.

واشاد بالدعم السخي الذي قدمه مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الإنسانية في تعزيز عمل منظومة القطاع الصحي في اليمن.