مدير عام حصوين يتفقد الانضباط الوظيفي في عدد من المرافق الحكومية بالمديرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 مايو 2021

الخليج 365 - المهرة

اطلع الشيخ ياسر عبدالله الأسد، مدير عام مديرية حصوين، والأستاذ إبراهيم تيسير السليمي مدير مكتب الخدمة المدنية بالمديرية ،اليوم على مستوى الانضباط الوظيفي في عدد من المكاتب التنفيذية والمرافق الحكومية بالمديرية، وذلك في أول يوم دوام رسمي عقب انقضاء إجازة عيد الفطر المبارك .



جاء ذلك من خلال جولة ميدانية، شملت مكتب الهيئة العامة للأراضي، والأشغال العامة والطرق، والصحة، والمياه، والمالية والتربية، وإدارة الأمن.

وخلال الزيارة أهاب الأسد بجميع الموظفين للالتزام بالدوام الرسمي، داعياً إلى مضاعفة الجهود وتحسين اداء المرافق العامة، مؤكداً أن السلطة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والمتغيبين.

وشملت جولة مدير عام مديرية حصوين المستشفى الريفي بحصوين، ومحطة كهرباء المديرية ، حيث تم الاطلاع على الصعوبات التي تواجه القائمين عليها، ومناقشة احتياجاتها الأساسية العاجلة.

رافق المدير العام في جولته الأستاذ علي صالح قمصيت رئيس لجنة التخطيط بالمجلس المحلي، والعقيد علي مصلح الجماعي مدير أمن المديرية، وعدد من مدراء المكاتب التنفيذية.