السباعي تتفقد عدد من المرافق الصحية بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

تفقدت الوكيل المساعد لوزارة الصحة لقطاع السكان الدكتورة إشراق السباعي اليوم، مرافق صحية بعدن، واطلعت على مستوى الانضباط الوظيفي فيها بعد إجازة عيد الفطر.



واستمعت السباعي مع مدير صحة عدن الدكتور علي عبدالله صالح، لشرح عن سير العمل في مستشفى الصداقة التعليمي العام، واقسام العزل لحالات كوفيد19، ومجمع الصحي بحاشد بمديرية المنصورة.

وأكدت السباعي على ضرورة تشكيل لجان للتدريب على كيفية رصد وفيات الأمهات وإدخال نظام البيانات والعمل على رفع َمهارات الكادر الإداري وتقييم هيكلته بهدف رفع جودة الخدمة.