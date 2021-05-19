مدير عام المسيلة يتفقد مدى الانضباط الوظيفي للعاملين بالمكاتب التنفيذية بالمديرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 مايو 2021

الخليج 365 - المهرة

تفقد مدير عام مديرية المسيلة الأستاذ فضل صلاح الدحيمي، الثلاثاء، مدى الانضباط الوظيفي للعاملين بالمكاتب التنفيذية بالمديرية عقب إجازة عيد الفطر المبارك ، حيث أشاد الدحيمي بالانضباط الوظيفي للعاملين شاكراً حرصهم وتفانيهم في مهامهم الوطنية والتزامهم بالدوام الرسمي .



وأكد الدحيمي بأن المشاريع التنموية والخدماتية التي تتطلبها المديرية تشهد تطوراً ملموساً، ويعود ذلك إلى الرؤية الحكيمة التي تنتهجها قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بمحافظ المهرة.

رافقه في الزيارة مدير مكتب الخدمة المدنية والتأمينات الشيخ عبود العبد النحتي، ومدير مكتب الشباب والرياضة الأستاذ ربيع أحمد مصاقع، و الأستاذ خويدم حيمد شراف موظف مكتب الخدمة المدنية بالمديرية.