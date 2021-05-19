القائم بأعمال مدير عام سيحوت يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 مايو 2021

الخليج 365 - المهرة

تفقد القائم بأعمال مدير عام مديرية سيحوت الشيخ محمد أحمد سعيد الزويدي، صباح اليوم الثلاثاء، الأجهزة التنفيذية بالمديرية، للاطلاع على المستوى الانضباط الوظيفي بعد إجازة عيد الفطر المبارك.



وأشاد الشيخ الزويدي، بمستوى الانضباط للعاملين لدى الأجهزة التنفيذية بالمديرية، مثمناً الجهود التي يبذلها كافة منتسبي المكتب التنفيذي وانضباطهم بالدوام الرسمي، وذلك من منطلق الحرص الشديد للحفاظ على مصالح المواطنين .

رافق الشيخ الزويدي في زيارته التفقدية للأجهزة التنفيذية كلاً من، القائم بأعمال أمين عام محلي سيحوت الأستاذ عبدالله عوض باعبده، ورئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس المحلي بالمديرية الشيخ سعد عفرار، ومدير مكتب الخدمة المدنية بسيحوت الأستاذ عبدالله محمد بروك حيمد، ومدير مكتب الصناعة والتجارة الشيخ محمد علي خريسان الزويدي، ومدير مركز الإنزال السمكي سالم أحمد علوش الزويدي.