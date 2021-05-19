الأحد القادم إجازة رسمية بمناسبة العيد الوطني الـ31 لقيام الجمهورية اليمنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، يوم الأحد القادم، إجازة رسمية لجميع موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط بمناسبة العيد الوطني الـ (31) للجمهورية اليمنية ٢٢ مايو .



وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه استناداً إلى نص المادة (3) من القانون رقم (2) لسنة 2000م بشأن الإجازات والعطلات الرسمية فإن ذكرى 22 مايو إجازة رسمية وكونه يصادف يوم اجازة فإنه يعوض باليوم التالي الأحد 23 مايو 2021م .

وعبرت الوزارة بهذه المناسبة عن أسمى ايات التهاني والتبريكات للقيادة السياسية وكافة ابناء الشعب اليمني .