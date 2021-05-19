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متظاهرون بتعز ينددون بالإرهاب الصهيوني في فلسطين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

شهدت محافظة تعز، الأربعاء، تظاهرات شارك فيها آلاف المواطنين، تضامنا مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الغاشم للاحتلال الصهيوني.

 

ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بوقف جرائم الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة، والضفة والقدس،

 

وشجب المتظاهرون جرائم الابادة التي ترتكبها قوات الاحتلال، بحق أبناء الشعب الفلسطيني، منددين بتقاعس الامم المتحدة والمجتمع الدولي تجاه هذه الجرائم.

 

كما طالبوا بتقديم قادة الاحتلال إلى المحاكم الدولية لينالوا جزاءهم جراء جرائم القتل والإبادة بحق الشعب الفلسطيني مثمنين صمود المقاومة الفلسطينية في وجه الاحتلال الغاشم.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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