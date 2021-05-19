ضبط خلية إرهابية بمأرب تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب، القبض على أفراد خلية إرهابية مرتبطة بمليشيات الحوثي الانقلابية وأحبطت مخططاتها المتضمنة تنفيذ عمليات إرهابية وأعمال تخريبية تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار في المحافظة.



وقال مصدر أمني بشرطة المحافظة وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط أفراد خلية إرهابية تعمل لصالح مليشيات الحوثي الانقلابية في محافظة مأرب في عملية أمنية نوعية نفذتها بعد عملية تعقب ومتابعة مستمرة لأفراد وعناصر الخلية استمرت لأيام.

وأوضح المصدر أن مليشيات الحوثي أوكلت لعناصر الخلية القيام بأعمال إرهابية وتخريبية في مناطق متفرقة في مأرب وذلك في إطار مخططات المليشيات الانقلابية لإثارة الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار وإقلاق السكينة العامة للمواطنين.

وأشار إلى أن قوات الأمن ضبطت عددا من عناصر الخلية الإرهابية الحوثية أثناء قيامهم بزرع العبوات الناسفة في الخط الدولي مستهدفة الطواقم الطبية وشاحنات نقل البضائع والمسافرين.

وأكد أن الأجهزة الأمنية بمأرب تعمل بكفاءة عالية لحفظ الأمن والاستقرار وتأمين حياة المدنيين والنازحين وممتلكاتهم وتأمين المسافرين عبر مأرب وتتصدى بكل قوة وحزم لكل محاولات المليشيات الإرهاربية وتحبط كل مخططاتها وستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار مأرب.

ونوه المصدر بدور رجال القبائل والمواطنين وتعاونهم المستمر مع الأجهزة الأمنية في الإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة لعناصر وأفراد الخلايا الحوثية النائمة التي تم زراعتها بين عامة الناس مما ساهم في ضبط الكثير من الخلايا وإحباط أعمالها الإجرامية قبل وقوعها.