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"مسام" ينتزع 3.154 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الثاني من مايو

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متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام "مسام" خلال الأسبوع الثاني من شهر مايو ، من انتزاع 3.154 لغما زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية.

حيث تمكن الفريق من نزع 122 لغمًا مضادًا للأفراد، و2.720 لغمًا مضادًا للدبابات، و 312 ذخيرة غير متفجرة، بواقع 82 لغمًا مضادًا للأفراد و1.813 لغمًا مضادًا للدبابات و210 ذخائر غير متفجرة في مدينة عدن، فيما جرى نزع 40 لغمًا مضادا للأفراد و 907 ألغام مضادة للدبابات و102 ذخيرة غير متفجرة في الجوف.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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