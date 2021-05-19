شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "مسام" ينتزع 3.154 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الثاني من مايو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام "مسام" خلال الأسبوع الثاني من شهر مايو ، من انتزاع 3.154 لغما زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية.



حيث تمكن الفريق من نزع 122 لغمًا مضادًا للأفراد، و2.720 لغمًا مضادًا للدبابات، و 312 ذخيرة غير متفجرة، بواقع 82 لغمًا مضادًا للأفراد و1.813 لغمًا مضادًا للدبابات و210 ذخائر غير متفجرة في مدينة عدن، فيما جرى نزع 40 لغمًا مضادا للأفراد و 907 ألغام مضادة للدبابات و102 ذخيرة غير متفجرة في الجوف.