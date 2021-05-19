بن دغر يلتقي رئيس مجلس الشيوخ المصري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

التقى رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر اليوم في القاهرة مع رئيس مجلس الشيوخ المصري المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وذلك لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين.



في اللقاء أشاد الدكتور بن دغر بمواقف مصر الداعمة للشعب اليمني، في أزمته الراهنة التي بدأت بالانقلاب الحوثي على الشرعية والدولة اليمنية.. لافتا الى آخر المستجدات على الساحة الوطنية، وما تضفيه من تعقيدات على الأزمة اليمنية، وما ينتج عنها من تداعيات تمس المصالح العليا للشعب اليمني في وحدته، وأمنه واستقراره.

وأكد أن الانقلاب الحوثي على الشرعية المدعوم إيرانيًا هو محاولة للإجهاز على ثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين وعلى النظام الجمهوري في اليمن وبالطبع على الشرعية التي بمثلها الرئيس المنتخب عبدربه منصور هادي، وعلى الوحدة اليمنية، كما أنه محاولة لعودة لن تنجح لحكم إمامي بغيض يرفضه ويقاومه الشعب اليمني بكل ما أتيح له من وسائل المقاومة.

وأشاد رئيس مجلس الشورى بدعم مصر للشرعية وللتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في هذه المواجهة مع الحوثيين ومن خلفهم إيران التي قدمت لهم كل أشكال الدعم السياسي والعسكري والاقتصادي، الأمر الذي أجج الصراع في اليمن وخلف وراءه مزيدًا من الأرواح وألحق أضرار كبيرة ببنية الاقتصاد اليمني. وأكد المطامح التوسعية لإيران في المنطقة.

وتطرق الجانبان إلى العلاقات الثنائية بين المجلسين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين.

كما اشاد الدكتور بن دغر بتجربة مصر البرلمانية، والتقدم الذي تحرزه على كافة المستويات حيث تبرز معالم النهوض والعمران في مجالات متعددة.

حضر اللقاء سفير اليمن في القاهرة الدكتور محمد المارم، وعضو مجلس الشورى عضو البرلمان العربي علوي الباشا، وعن الجانب المصري المستشار بهاء ابو شقه وكيل مجلس الشيوخ المصري، والمستشار محمود عثمان امين عام المجلس.