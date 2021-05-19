تعرف على آخر تطورات الوضع الوبائي بساحل حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 مايو 2021

الخليج 365 - المكلا

أصدرت اللجنة الفنية لمكافحة فيروس كورونا، التابعة لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت، آخر تطورات الوضع الوبائي بساحل المحافظة اليوم الأربعاء.



وفيما يلي ننشر نص البيان نقلا عن "منصة وعي"، كما ورد:

بلغ اجمالي الحالات المؤكدة بفيروس كورونا COVID-19 اليوم 3 حالات موزعة على المديريات كالتالي :

لا توجد حالات جديدة لهذا اليوم ولله الحمد

48 حالات تعافي جديدة لهذا اليوم ولله الحمد بعد تلقيها العلاج والرعاية الصحية اللازمة والمتابعة من قبل فرق الاستجابة السريعة في المنزل موزعة على المديريات كالتالي :

26 حالة من مديرية المكلا

7 حالات من مديرية غيل باوزير

4 حالات من مديرية الريدة وقصيعر

حالتين من مديرية الشحر

حالتين من مديرية بروم ميفع

حالة من مديرية غيل بن يمين

6 حالات وافدة

حالة وفاة COVID-19 جديدة لهذا اليوم من مديرية الديس الشرقية لذكر يبلغ من العمر 80 عام

الحالة توفيت في فترة تلقيها العلاج والرعاية الصحية اللازمة في مركز العزل بمستشفى الدكتور رياض

الحالات النشطة 315 حالة نشطة

313 حالة تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة والمتابعة من قبل فرق الاستجابة السريعة في المنزل وهم بحالة صحية جيدة

الوضع الصحي في مركز العزل بمستشفى الدكتور رياض

حالتين تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة جميعها حالات مؤكدة