شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 96 % نسبة الانضباط الوظيفي بوادي وصحراء حضرموت الدوام الرسمي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بلغت نسبة الانضباط الوظيفي بوادي وصحراء حضرموت في ثاني أيام الدوام الرسمي عقب إجازة عيد الفطر 96 بالمائة.



وأوضح مدير مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بالوادي والصحراء إبراهيم الهدار وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن فرق التفتيش الميدانية واصلت نزولها الميداني إلى 41 مرفقا في الوحدات الإدارية بالجهاز الإداري للدولة للإشراف على مستوى الانضباط الوظيفي وسير العمل فيها.