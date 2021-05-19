شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الخارجية يستقبل السفير الأمريكي بمناسبة انتهاء فترة عمله والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

استقبل وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم، السفير الأمريكي لدى اليمن كريستوفر هينزل بمناسبة انتهاء فترة عمله في اليمن.



وأشاد بن مبارك بجهود السفير ونشاطه المستمر أثناء فترة عمله وهو ما انعكس إيجابياً في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

من جانبه عبر السفير هينزل عن تقديره للدعم والتعاون الذي تلقاه من الحكومة اليمنية ومن وزارة الخارجية خلال فترة عمله، مجدداً موقف بلاده الداعم للشرعية اليمنية ولوحدة وأمن واستقرار اليمن.