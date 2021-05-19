شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جمال باراس يكشف الطرف المعرقل لسبل السلام باليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 مايو 2021

الشحات غريب

قال الدكتور جمال محسن باراس ان الحوثيين من خلال المفاوضات هم بالحقيقة تماطلوا وكونوا منظومة سياسية اماما المجتمع الدولي انهم يريدون الحل لكنهم الطرف الذي يعرقل الحلول.



وأضاف محسن خلال حديثه على قناة الغد المشرق، بان كل الحلول رفضت كل الحلول كما ان الحكومة الشرعية توافق على كل شىء بلا شروط وهذا خطأ استراتيجي وهذا عيب كبير لانه لا توجد رؤية.

وأشار بأن اذا كنا نطلق على الحوثيين بانهم مماطلين فان الجانب لا يملك رؤية ولا مبادرة تطلقها الحكومة الشرعية.