مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 مايو 2021

الخليج 365 ـ خاص

سجلت لجنة الطوارئ بوزارة الصحة اليمنية، 18 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس الوبائي كورونا (كوفيد-19).



وقالت اللجنة في نشرتها اليومية، إن ‏الإصابات جاءت في تعز بواقع (8 حالات، يليها الضالع بـ (6)، فيما جاءت حضرموت في مرتبة أقل مقارنة بالأيام الماضية حين سجلت (3) إصابات فقط، وأخيرا حالة واحدة في مأرب.

وأوضحت اللجنة أنها سجلت (3) حالات وفاة لهذا اليوم، حالتان منها في الضالع وحالة في حضرموت، علاوة على (30) حالة شفاء جميعها في حضرموت.

وبذلك يصبح إجمالي الحالات المؤكد إصابتها (6586)، منها (1297) حالة وفاة، و(3072) حالة تعاف