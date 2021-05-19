استشهاد وإصابة ٨ مواطنين بقنبلة مسلح حوثي وسط سوق شعبي بتعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 مايو 2021

الخليج 365 ـ تعز

استشهد شخصان، وأصيب ستة آخرون، جراء انفجار قنبلة يدوية القاها مسلح حوثي في سوق شعبي بالشارع العام بمنطقة الحوبان الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي شرقي محافظة تعز (جنوب غرب اليمن).



وقالت مصادر محلية، إن مسلحاً حوثياً في سوق الشجرة لبيع القات بمنطقة الحوبان القى قنبلة يدوية كانت بحوزته محاولا رميها على شخص أخر بعد حدوث مشادات بينهما، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى بين مرتادي السوق.

وأضافت المصادر إن الحادث ادى الى وفاة شخصين على الأقل في حصيلة أولية، احدهما الجاني الذي قام بإلقاء القنبلة، وإصابة 6 مواطنين بجروح متفاوتة.

وأشارت المصادر إلى ان المتواجدين قاموا بنقل الجرحى إلى مستشفى الخليج لتلقي العلاج.

وتشهد المحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، فوضى أمنية، مع تزايد معدلات الجريمة وارتفاع منسوب حوادث القتل، التي يرتكب اغلبها عناصر ومشرفون حوثيون