نصف مليون دولار دعم كوري لمواجهة فيروس كورونا في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 مايو 2021

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قدمت جمهورية كوريا الجنوبية، دعماً جديداً لقطاع الصحة في اليمن، بقيمة نصف مليون دولار.



وقالت منظمة الصحة العالمية في تغريدة على حسابها في تويتر، أن جمهورية كوريا الجنوبية قدمت لها "مساهمة جديدة قدرها 500 ألف دولار أمريكي للاستجابة لوباء كوفيد 19 في اليمن".

وأضافت المنظمة، أنه "من شأن هذا الدعم أن يساعد على توسيع النطاق وزيادة القدرة المختبرية للكشف عن حالات كوفيد 19".

وبحسب المنظمة فقد "زادت أهمية بناء القدرات المختبرية خلال جائحة كوفيد 19، وبفضل الدعم المتواصل من جمهورية كوريا ستتمكن منظمة الصحة العالمية من الاستمرار بجهود الاستجابة الإنسانية الطارئة لوباء كوفيد 19 في اليمن".