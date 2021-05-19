مليشيا الحوثي تعتقل زعيما قبليا في محافظة البيضاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 مايو 2021

الخليج 365 ـ البيضاء

اعتقلت مليشيا الحوثي الإرهابية، أحد الزعماء القبليين الموالين لها في مديرية الزاهر آل حميقان بمحافظة البيضاء، (وسط اليمن)، عقب مواجهات مسلحة انتهت بمقتل مسلح حوثي وإصابة آخر.



وأكدت مصادر محلية أن ميليشيا الحوثي اعتقلت، أمس الثلاثاء، زعيما قبليا موالياً لها يدعى "صالح عبدالقوي صالح الحميقاني" وأودعته أحد معتقلاتها، على خلفية مواجهات مسلحة خاضتها وعدد من مسلحيه ضد القيادي الحوثي المدعو "منير السماوي"، المعين لدى المليشيا مديرا لأمن مدينة البيضاء وعدد من أفراده، أسفرت عن مقتل أحدهم وإصابة آخر.

وكان قد اتهم الزعيم القبلي الحميقاني، مليشيا الحوثي، بالوقوف وراء وفاة صهره تحت التعذيب داخل أحد معتقلاتها، ونقل جثته إلى أحد مشافي المديرية ما دفعه إلى التحرك على الفور والمطالبة بتسليمها، إلا انه فوجئ برفض القيادي الحوثي "السماوي" الذي صادف تواجده في المشفى.

ووفقاً للمصادر، تطور التوتر بين الطرفين إلى اشتباكات مسلحة أسفرت عن مقتل مسلح حوثي وإصابة آخر، في حين توجه الزعيم القبلي نحو منزله، ولاحقاً تم نقله الى أحد سجون الحوثيين في البيضاء.