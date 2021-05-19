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تجدد قصف مليشيا الحوثي على أحياء سكنية في حيس جنوب الحديدة

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اليمن العربي ـ الحديدة 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 مايو 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

جددت مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيًا، الأربعاء 19 مايو/ أيار 2021، قصفها بنيران أسلحتها على الأحياء السكنية في مدينة حيس جنوبي الحديدة.

 

وأفادت مصادر محلية، أن المليشيات الحوثية استهدفت الأحياء المكتظة بالمواطنين، الواقعة شرق مركز مدينة حيس.

 

وقالت المصادر إن المليشيات استخدمت في استهدافها الأسلحة الرشاشة، مخلفة حالة من الخوف والهلع في أوساط سكان المدينة.

 

وكانت المليشيات الحوثية قد تلقت مساء أمس الاثنين، خسائر بشرية في صفوف عناصرها على أيدي القوات المشتركة في جبهات القتال إثر محاولتها تنفيذ عمليتي تسلل شمال وشرق مدينة حيس

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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