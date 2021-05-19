شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تجدد قصف مليشيا الحوثي على أحياء سكنية في حيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 مايو 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

جددت مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيًا، الأربعاء 19 مايو/ أيار 2021، قصفها بنيران أسلحتها على الأحياء السكنية في مدينة حيس جنوبي الحديدة.



وأفادت مصادر محلية، أن المليشيات الحوثية استهدفت الأحياء المكتظة بالمواطنين، الواقعة شرق مركز مدينة حيس.

وقالت المصادر إن المليشيات استخدمت في استهدافها الأسلحة الرشاشة، مخلفة حالة من الخوف والهلع في أوساط سكان المدينة.

وكانت المليشيات الحوثية قد تلقت مساء أمس الاثنين، خسائر بشرية في صفوف عناصرها على أيدي القوات المشتركة في جبهات القتال إثر محاولتها تنفيذ عمليتي تسلل شمال وشرق مدينة حيس