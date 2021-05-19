تقدم كبير لقوات الجيش في جبهة المشجح غربي مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 مايو 2021

الخليج 365 ـ مأرب

أحرزت القوات الحكومية، الأربعاء 19 مايو 2021م، تقدماً في إحدى جبهات محافظة مأرب (شمالي شرق اليمن) بالتزامن مع غارات مكثفة لطيران التحالف العربي.



وقالت مصادر عسكرية ميدانية، إن قوات الجيش أحرزت تقدماً ميدانياً في جبهة الكسارة بمديرية صرواح وسط انهيارات متواصلة لعناصر المليشيا الحوثية.

وأضافت إن معارك كر وفر دارت في جبهتي هيلان والمشجح بالتزامن مع دك مواقع وتجمعات وتحركات لمليشيا الحوثي الانقلابية في مديريتي مدغل، ورغوان، شمالي غرب المحافظة.

وبالتزامن، شنت مقاتلات التحالف العربي، سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات وآليات حوثية، تركزت بجبهات الكسارة، والمشجح، وهيلان، والمخدرة، أسفرت عن تدمير 4 أطقم قتالية وآليات حوثية ومصرع جميع من كانوا على متنها.

وأشارت المصادر إلى أن غارات أخرى استهدفت مواقع وتحركات حوثية في مديرية مجزر بالجبهات الشمالية الغربية من المحافظة أدت إلى تدمير طقمين، ومقتل وإصابة العشرات من عناصر المليشيا