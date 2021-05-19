قتلى وجرحى من المدنيين في اشتباكات مسلحة قبلية بشبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 مايو 2021

الخليج 365 ـ شبوة

قُتل ثلاثة مواطنين، على الاقل، وجرح آخرون، إثر اشتباكات مسلحة قبلية في مدينة عتق، بمحافظة شبوة، (جنوبي اليمن).



وأكدت مصادر محلية، أن اشتباكات مسلحة اندلعت بين قبيلتي آل جازع وآل مرفد في منطقة المرازيق، بعتق، خلّفت 3 قتلى على الأقل، وجرح آخرين.

وأشارت المصادر إلى أن اشتباكات مسلحة متقطعة تدور منذ أسابيع بين فصائل قبلية مختلفة بالمحافظة.

في السياق، قالت زعامات قبلية بذات المنطقة "إن الحرب القبلية الدائرة بين القبيلتين تجاوزت عقدين دون أن تتوقف مطلقاً حتى يوم عيد الفطر، وآخر ضحاياها امرأة أم لثمانية أطفال أصغرهم رضيع".

وذكرت أن الأطراف المتحاربة تستخدم في بعض الأوقات قذائف المدفعية التي تتجاوز قيمة الواحدة منها 250 دولارا أمريكيا، في الوقت الذي أبناؤها بأمس الحاجة لقيمتها المادية في ظل تردي الوضع الاقتصادي والمعيشي.

ودعت محافظ المحافظة والزعامات المأمول فيها خيراً في منطقة المرازيق إلى إصلاح ذات البين بين الطرفين.