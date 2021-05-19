تقرير حقوقي يرصد 4273 انتهاكاً حوثياً في أمانة العاصمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 مايو 2021

الخليج 365 ـ صنعاء

كشف تقرير حقوقي، عن رصد (4273) حالة انتهاك لمليشيا الحوثي الانقلابية الموالية لإيران في أمانة العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.



وقال مدير إدارة حقوق الإنسان بالأمانة فهمي الزبيري، خلال فعالية إشهار تقرير "انتهاكات مليشيا الحوثي في أمانة العاصمة، خلال الربع الأول من العام الجاري" بمدينة مأرب: "إن جرائم وانتهاكات مليشيا الحوثي الانقلابية في أمانة العاصمة، خلال الربع الأول من العام الجاري، (4273) حالة".

وتحدث أحد الناجين من محرقة اللاجئين "اثيوبي الجنسية"، خلال الفعالية مقدما تفاصيل مروعة عن الجريمة التي ارتكبتها المليشيا بحقهم.

ووثق تقرير حقوقي رسمي، صدر عن مكتب حقوق الإنسان في أمانة العاصمة صنعاء في وقت سابق، ارتكاب ميليشيا الحوثي الانقلابية، 21 ألفاً و422 جريمة وانتهاكاً في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتها، خلال العام الفائت.