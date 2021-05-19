حالة الطقس في اليمن خلال الـ24 ساعة المقبلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 مايو 2021

الخليج 365 ـ خاص

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليمنية نشرته اليومية لأحوال الطقس المتوقع خلال ال24ساعة القادمة في مختلف مناطق الجمهورية.



وتوقعت النشرة أن تشهد المرتفعات الجبلية أجواء غائمة جزئياً مع احتمال تشكل السحب الركامية الممطرة المصحوبة بالعواصف الرعدية أحياناً على أجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية والجنوبية الغربية وخاصة على محافظات (`ذمار ،اب،تعز،لحج،المحويت وحجة) في فترتي الظهيرة والمساء . وأحتمال تشكل الضباب أو الشابورة المائية على أجزاء من المنحدرات الجبلية أثناء الليل والصباح الباكر.

وذكرت النشرة أن المناطق الساحلية ستشهد أجواء صحوة الى غائمة جزئياً مع أرتفاع في درجات الحرارة العظمى مع احتمال تشكل السحب الممطرة على أجزاء من السهول الساحلية لمحافظات (الحديدة، تعز و لحج) والمرتفعات الداخلية المحاذية لها، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً لتصل اقصى سرعة لها 20 عقدة على مدخل باب المندب .

وأشارت إلى أن المناطق الصحراوية ستكون فيها أجواء صحوة و حارة أثناء النهار تتراوح فيها درجات الحرارة العظمي بين 37- 42 درجة مئوية، والرياح معتدلة السرعة تنشط خلال ساعات الظهيرة مثيرة للأتربة والرمال.

فيما ستكون الأجواء في أرخبيل سقطرى غائمة جزئياً مع احتمال هطول امطار خفيفة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً تصل سرعتها الى 20عقدة

وعليه فإن المركز الوطني للأرصاد الجوية ينبه :-

• المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها بعدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار.

• سائقي المركبات في الطرقات والمنحدرات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار أوتشكل الضباب.

• قاطني المناطق الصحراوية والسهول الساحلية عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس اللآفحة خلال ساعات الظهيرة.