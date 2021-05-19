شكرا لبحثكم عن خبر الكشف عن هوية القيادي الحوثي البارز الذي لقي مصرعه في مارب (صورة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

لقي قيادي عسكري حوثي بارز مصرعه في عملية نوعية

نفذتها القوات الخاصة في الجيش الوطني بجبهة صرواح يوم الاحد الماضي.

وكشفت مصادر خاصة ان «القوات الخاصة في الجيش الوطني نفذت يوم الاحد عملية اختراق نوعية لمواقع تمركز مليشيا الحوثي في جبهة صرواح غرب محافظة مأرب».

واكدت المصادر ان «العملية النوعية الخاطفة التي نفذتها القوات الخاصة في الجيش الوطني خلف خطوط مليشيا الحوثي نجحت في القضاء على «القيادي الحوثي الحوثي المنتحل رتبة لواء حسين حميد عبدالله شمسان (المكنى ابو علي شمسان)، الذي عينته قيادة مليشيا الحوثي قائد محور الخاصة بجبهة صرواح، بالاضافة الى تصفية مجموعته الخاصه».

واكدت المصادر ان «القيادي الحوثي الذي قتلته وحدة القوات الخاصة في الجيش الوطني، المنتحل رتبة لواء حسين حميد عبدالله شمسان، المكنى ابو علي شمسان، كلفته قيادة المليشيا لقيادة محور الخاصة في جبهة صرواح، ثم كلفته بقيادة العمليات الهجومية صرواح ، واخر عملية قادها ليلة العيد في جبهة صرواح، وتصدت لها قوات الجيش ببسالة وافشلتها».