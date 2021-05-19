شكرا لبحثكم عن خبر بالصور : تنظيم القاعدة يستعرض الهجوم على نقاط الحزام الامني في أبين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - استعرض تنظيم الهجوم نقاط الحزام الامني في أبين شرق البلاد. وتبنى التنظيم الهجوم على نقاط الحزام الامني ويوجه رسالة لدولة الامارات ونشر تنظيم القاعدة فيديو جديد يستعرض "الهجمات" على نقاط تفتيش الحزام الأمني في أبين جنوب .

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