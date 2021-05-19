شكرا لبحثكم عن خبر الكشف عن هوية مقتحم مول في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف مصدر محلي تفاصيل جديدة حول هوية مقتحم ناينتي مول في مديرية المنصورة بالعاصمة عدن.

وقال المصدر ان مقتحم المول يعمل قيادي بارز في أمن العاصمة عدن.

وتابع قائلا ان القضية تم انهاءها اليوم من خلال قدوم القائد الى المول وتم الاعتذار من قبله .

ولفت إلى أن ماحدث بالامس كان سوء فهم من قبل القائد الأمني.