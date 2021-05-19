شكرا لبحثكم عن خبر علامتان تشيران إلى ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - تشير بعض التغيرات في المظهر الخارجي، إلى ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم.
وتفيد Express، بأن "النتوءات الدهنية" التي تظهر على الوجه، التي يطلق عليها الأطباء "اللويحات الصفراء" والتي تظهر عادة في منطقة الجفون وتنمو خلال عدة أشهر، تشير إلى ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم.
وتضيف، العلامة الثانية التي تشير إلى ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم وفقا للعلماء، قد تكون الدوائر البيضاء المائلة إلى الرمادي، التي تظهر حول قرنية العين، ويسميها الأطباء قوس القرنية.
ووفقا لـ Express، قد تشير هذه العلامات، إلى أن ارتفاع الكوليسترول في الدم قد يكون مرتبطا بعوامل وراثية، لا يتمكن الكبد بسببها من شطر الكوليسترول الزائد.
وتشير Expressـ إلى أن هناك عوامل أخرى تسبب ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم، من بينها الإفراط بتناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة، وقلة الحركة والنشاط البدني والتدخين وتعاطي الكحول.
المصدر: نوفوستي
كانت هذه تفاصيل خبر علامتان تشيران إلى ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.