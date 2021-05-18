وكيل مأرب يبحث مع منظمة اليونيسيف أوجه التعاون والتنسيق وتعزيز الشراكة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد ربه مفتاح، اليوم، مع مدير مكتب منظمة اليونيسيف باليمن المهندس وليد نعمان، أوجه التعاون والتنسيق بين السلطة المحلية والمنظمة وسبل تعزيز الشراكة الإنسانية بينهما لتنفيذ عدة مشاريع في المحافظة خلال الفترة القادمة.



و أشاد الوكيل مفتاح بتدخلات منظمة اليونيسيف وبمشاريعها الإنسانية المنفذة في محافظة مأرب في مجالات الصحة والتعليم والمياه والحماية..مثمناً دورها الإنساني الكبير في إغاثة وإيواء النازحين وتلبية احتياجاتهم والتخفيف من معاناتهم خلال العامين الماضيين..داعيا المنظمة إلى مضاعفة جهودها وتكثيف حجم تدخلاتها وتوسيع نطاق مشاريعها الإنسانية وأنشطتها الإغاثية والإيوائية المختلفة لتشمل أكبر عدد ممكن من النازحين في المحافظة في ظل استمرار توافد آلاف النازحين الجدد إلى المحافظة بشكل شبه يومي، مما استدعى إنشاء عشرات المخيمات الجديدة والتوسع في المخيمات السابقة لاستيعاب الأعداد الكبيرة من هؤلاء النازحين.

من جهته أوضح مدير مكتب منظمة اليونيسيف، أن زيارته تهدف للاطلاع على الوضع الإنساني والإغاثي في محافظة مأرب عن كثب وتقييم أوضاع النازحين وتحديد احتياجاتهم الأساسية والتشارو مع قيادة السلطة المحلية ومدراء المكاتب التنفيذية المعنية في تحديد أولويات المشاريع التي تعتزم المنظمة تنفيذها لضمان استهداف النازحين الجدد في كل مخيمات النزوح الجديدة في المحافظة، ومتابعة سير العمل في المشاريع والأنشطة التي تنفذها المنظمة في المحافظة خاصة في مجالات المياه والإصحاح البيئي ودعم القطاع الصحي وتدريب وتأهيل الكواد الطبية في المحافظة.

واشاد، بمستوى تعاون السلطات الرسمية في مأرب مع المنظمة وتسهيل عمل فرقها الميدانية العاملة في الميدان وتذليل كافة الصعوبات الماثلة أمامهم خلال الأعوام الماضية.